Lonza Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Lonza Group":

Die Lonza-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wird. Dieser Wert liegt aktuell bei 470,01 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 350,6 CHF lag, was einem Unterschied von -25,41 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein aktueller Wert von 337,64 CHF, was einem Anstieg von +3,84 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt wird die Lonza-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" weist Lonza eine Rendite von -23,44 Prozent auf, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,74 Prozent, wobei Lonza mit 26,18 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Lonza besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. Lediglich an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Lonza insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lonza 22, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 61 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Lonza aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.