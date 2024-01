Lonza Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lonza Group":

Der Aktienkurs der Lonza wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" als unterdurchschnittlich bewertet. Die Rendite liegt bei -23,79 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,98 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Lonza mit einer Rendite von 26,77 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung gegenüber Lonza-Aktien ist jedoch überwiegend positiv, wie Analysen sozialer Plattformen ergaben. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils positiv. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating. Die Betrachtung von Handelssignalen führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Ebene.

Fundamental betrachtet wird Lonza im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 23,87, während das Branchen-KGV bei 58,78 liegt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lonza-Aktie betrachtet. Auf Basis der letzten 200 Handelstage liegt dieser Wert bei 466,36 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 364,3 CHF liegt, was einem Unterschied von -21,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Eine Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Lonza-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.