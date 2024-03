Lontrue Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Lontrue-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Der Unterschied beträgt 1,83 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,83 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 70,5 Prozent, was 92,7 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -22,21 Prozent, und Lontrue liegt aktuell 92,71 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung rund um die Lontrue-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute insgesamt eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Lontrue-Aktie aktuell bei 4,96 CNH, was als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 5,6 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,9 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist jedoch ein Niveau von 6,02 CNH auf, was einer Differenz von -6,98 Prozent entspricht und damit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".