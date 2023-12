Lontrue Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Bei der Einschätzung einer Aktie spielt die Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Lontrue zeigt hier interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt im betrachteten Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Lontrue bei 164,96, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 0 auf. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Lontrue-Aktie bei 4,24 CNH liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,08 CNH, was einen Unterschied von +43,4 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte im Vergleich zum letzten Schlusskurs, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Lontrue bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 0,1 Prozent für diese Aktie. Aus diesem Grund erhält Lontrue eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Aufgrund dieser Analysen ergibt sich somit insgesamt eine neutrale Einschätzung der Lontrue-Aktie, sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht.