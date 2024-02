Lontrue Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Lontrue liegt das aktuelle KGV bei 164. Andere Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher kann festgehalten werden, dass Lontrue zum aktuellen Zeitpunkt aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral".

Die Stimmung im Internet kann die Einschätzung von Aktien beeinflussen. Bei Lontrue wurde eine starke langfristige Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war auch eher positiv, was insgesamt zu einem guten langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Lontrue-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 45, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Lontrue im Vergleich zur Branche Nahrungsmittel eine Rendite von 0 % aus, was 1,85 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Einstufung des Ertrags.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Lontrue aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet wird, weder überbewertet noch unterbewertet ist. Die Aktie erhält daher in den verschiedenen Kategorien gemischte Bewertungen und bleibt neutral eingestuft.