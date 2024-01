Lontrue Aktie: Alles kein Problem!

Die Lontrue-Aktie wird in der technischen Analyse positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 4,32 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 6 CNH liegt, was einer Abweichung von +38,89 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,32 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +12,78 Prozent entspricht. Somit erhält die Lontrue-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lontrue-Aktie beträgt 44,55, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Lontrue-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als gewöhnlich.

In fundamentalen Kriterien wird die Lontrue-Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 164,96 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Insgesamt erhält die Lontrue-Aktie sowohl in der technischen Analyse, dem RSI, dem Sentiment und Buzz, als auch in fundamentalen Kriterien ein "Neutral"-Rating.