Lonseal Aktie: Das kann keiner glauben

Die Lonseal-Aktie wird laut technischer Analyse mit einem aktuellen Kurs von 1500 JPY und einer Entfernung von +5,83 Prozent vom GD200 (1417,31 JPY) positiv bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1482,68 JPY, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt erhält die Lonseal-Aktie also eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die Anlegerdiskussion zeigen sich neutral gegenüber Lonseal. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Daher erhält Lonseal eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Lonseal in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lonseal-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage-Basis (50 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (46,28 Punkte). Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.