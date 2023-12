Lonseal Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Lonseal-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Lonseal-Aktie beträgt 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 46,64 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Lonseal eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Lonseal daher eine "Neutral"-Einschätzung, sowohl von den Marktteilnehmern als auch von der Redaktion.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lonseal verläuft derzeit bei 1415,97 JPY. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 1491 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +5,3 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 1480,5 JPY erreicht, was einer Differenz von +0,71 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Lonseal-Aktie ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Stimmung und Aktivität in der Internet-Kommunikation kann durch eine Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Lonseal jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch Lonseal ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.