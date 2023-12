Lonking Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Dividendenrendite für Lonking beträgt derzeit 7,46 Prozent und liegt damit unter dem Durchschnitt von 9,08 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten aufgrund der geringen Dividendenrendite im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Lonking mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,71 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 48,24. Dieser Wert deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb wir den Titel als "Gut"-Empfehlung einstufen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Lonking zeigt einen Wert von 33,33 für den RSI7 und 53,13 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators, da keine klare Aufwärts- oder Abwärtsbewegung zu erkennen ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Lonking zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionstiefe führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.