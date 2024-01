Lonking Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Ero Copper":

Lonking hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,46 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,34 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Aktienkurs hat die Lonking-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,58 Prozent erzielt, was 1,4 Prozent über dem Durchschnitt (-4,98 Prozent) im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -5,08 Prozent, wobei Lonking aktuell 1,51 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lonking-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,32 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,21 HKD liegt, was einen Unterschied von -8,33 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,2 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,83 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Lonking-Aktie in der Gesamtbewertung für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Lonking in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".