Longmaster Information and Aktie: Was war das denn?

Die Dividendenrendite von Guiyang Longmaster Information & beträgt derzeit 0 Prozent, gemessen am aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,17 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Guiyang Longmaster Information & liegt der RSI7 bei 43,96 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 42 an, dass die Aktie neutral bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guiyang Longmaster Information & liegt bei 65,48, was in etwa dem Durchschnitt der Branche entspricht. Daher wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage bei Guiyang Longmaster Information & in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls neutral bewertet, obwohl eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert wurde.

Insgesamt erhält Guiyang Longmaster Information & aufgrund dieser Bewertungen eine "Gut"-Rating.