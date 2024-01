Longmaster Information and Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Guiyang Longmaster Information & zeigt, dass der aktuelle Kurs von 15,5 CNH einen Abstand von -11,58 Prozent zum GD200 (17,53 CNH) aufweist. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 16,92 CNH, was wiederum auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet, da der Abstand -8,39 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Guiyang Longmaster Information & als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf Dividenden zeigt sich, dass Guiyang Longmaster Information & eine Dividende von 0 % ausgeschüttet hat, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitstechnologie (1,78 %) als niedriger einzustufen ist. Die Differenz beträgt 1,78 Prozentpunkte, was zu der aktuellen Einstufung "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 49,45 Prozent erzielt, was 51,07 Prozent über dem Durchschnitt (-1,62 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt -6,78 Prozent, und Guiyang Longmaster Information & liegt aktuell 56,22 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 83,36 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Longmaster Information and-Analyse vom 06.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Longmaster Information and jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Longmaster Information and-Analyse.

Longmaster Information and: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...