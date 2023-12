Longmaster Information and Aktie: Lieber erstmal halten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guiyang Longmaster Information & liegt bei 84, was im Vergleich zum Branchenwert "Gesundheitstechnologie" (KGV von 0) einem ähnlichen Niveau wie dem Durchschnitt (ca. 0 Prozent) entspricht. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Guiyang Longmaster Information & liegt der RSI7 aktuell bei 56,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,41, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 ergibt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Guiyang Longmaster Information & ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die vergangenen Themen waren überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität bei Guiyang Longmaster Information &. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Guiyang Longmaster Information & eine "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt.