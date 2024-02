Longmaster Information and Aktie: Ist das wirklich normal?

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 63 liegt Guiyang Longmaster Information & auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitstechnologie" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist, basierend auf fundamentalen Kriterien.

Bei der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Guiyang Longmaster Information &. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Guiyang Longmaster Information & eine Rendite von 1,84 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Guiyang Longmaster Information & auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.