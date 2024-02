Longmaster Information and Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Aktienkurs von Guiyang Longmaster Information & übertrifft die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um mehr als 23 Prozent, mit einer Rendite von 1,84 Prozent. Im Vergleich zur "Gesundheitstechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von -26,55 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt die Rendite von Guiyang Longmaster Information & mit 28,39 Prozent deutlich höher. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Guiyang Longmaster Information & mit 0 Prozent 1,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dadurch wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Guiyang Longmaster Information & mit einem aktuellen KGV von 63 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt auf. Die Branche "Gesundheitstechnologie" hat einen Wert von 0. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Guiyang Longmaster Information & besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger an der Aktie wecken. Aufgrund dieser Stimmung erhält Guiyang Longmaster Information & insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.