Longi Green Energy Aktie: Aus und vorbei!

Die Longi Green Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 30,12 CNH, was einer Abweichung von -32,97 Prozent vom aktuellen Kurs von 20,19 CNH entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 23,31 CNH liegt mit einer Abweichung von -13,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Longi Green Energy mit einer Rendite von -52,99 Prozent eine Abweichung von mehr als 65 Prozent auf. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,29 Prozent erzielte, liegt das Unternehmen mit einer Rendite von -52,99 Prozent um 45,69 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde für Longi Green Energy eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, wodurch auch für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral" ist.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien zeigen derzeit überwiegend positive Meinungen und Themen zum Unternehmen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Longi Green Energy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.