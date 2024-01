Longi Green Energy Aktie: Abwarten

Die Longi Green Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 28,59 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,61 CNH, was einem Unterschied von -24,41 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Im Rahmen der Charttechnik wird neben dem 200-Tages-Durchschnitt auch der 50-Tages-Durchschnitt oft analysiert. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 22,14 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-2,39 Prozent). Dadurch ergibt sich auf kurzfristigerer Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung für Longi Green Energy.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv für Longi Green Energy. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem IT-Sektor liegt Longi Green Energy mit einer Rendite von -52,99 Prozent mehr als 66 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,12 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 46,87 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Longi Green Energy liegt bei 38,23, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 47,75, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral" für die Aktie.