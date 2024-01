Longfor Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Für Longfor wurde sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 56,2 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 56,16 liegt. Somit erhält Longfor eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Longfor wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Longfor führte.

Die Diskussionen in den sozialen Medien ergaben, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Longfor eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führte.

In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Longfor-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergab sich eine Abweichung von -26,73 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führte hingegen zu einer "Neutral"-Bewertung für Longfor.

Insgesamt erhält Longfor somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.