Longfin Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Longfin in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich ebenfalls als neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Longfin-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen daher zu einer Bewertung als "neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Longfin-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -99,79 Prozent, was zu einer Underperformance von -118,57 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien der "Kapitalmärkte"-Branche führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 110,37 Prozent deutlich zurück. Diese Unterperformance führt zu einer Bewertung als "schlecht" in dieser Kategorie.