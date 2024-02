Longfin Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage darüber getroffen werden. Der RSI der Longfin-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei einem Wert von 50 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Analyse der RSIs zu Longfin.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Longfin im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" eine Rendite von -99,79 Prozent erzielt hat, was mehr als 151870 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von 408462,06 Prozent verzeichnet, liegt Longfin mit 408561,85 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Longfin wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich insbesondere mit den negativen Themen rund um Longfin. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität in Bezug auf Longfin ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Longfin.