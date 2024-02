Longfin Aktie: Alles völlig egal!

Der Aktienkurs von Longfin weist im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Finanzsektor in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -99,79 Prozent auf, was mehr als 103 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" liegt die Rendite von Longfin mit 105,6 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Auch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Longfin diskutiert.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Longfin-Aktie einen Wert von 50 für den RSI7 und einen Wert von 50 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung auf Basis des RSI führt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Longfin, weshalb das Rating in diesem Bereich ebenfalls "Neutral" ausfällt.