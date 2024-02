Longeveron LLC, tut es schon wieder!

Die technische Analyse der Longeveron-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,529 USD mit einer Entfernung von -77,1 Prozent vom GD200 (2,31 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 1,1 USD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -51,91 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Longeveron-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 48,51 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Longeveron überkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Longeveron-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den RSI.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Longeveron-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die abgegebenen Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um 1034,22 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Longeveron von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.