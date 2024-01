Longeveron LLC Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Longeveron eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, und es gab keine negativen Diskussionen. An drei Tagen waren die Anleger neutral. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Longeveron daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Longeveron wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt eine Einstufung von "Neutral" für Longeveron.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Longeveron-Aktie in den letzten 7 Tagen weist einen Wert von 79 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Bewertung für Longeveron.

Insgesamt ergibt sich aus der Einschätzung der Analysten eine positive Bewertung für Longeveron. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Im zurückliegenden Monat gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 9,25 USD, was einer erwarteten Wachstumsrate von 580,15 Prozent entspricht. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zur Einstufung "Gut" für Longeveron.