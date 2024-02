Longeveron LLC Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Longeveron-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet und es zeigt sich ein "Schlecht"-Signal. Der aktuelle Kurs von 0,531 USD liegt 77,31 Prozent unter dem GD200 (2,34 USD) und 55,75 Prozent unter dem GD50 (1,2 USD). Somit wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Auf langfristiger Basis wird die Longeveron-Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten befürworteten 1 die Aktie, während keine neutral und keine negativ gestimmt waren. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 6 USD, was einer Erwartung von 1029,94 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Longeveron zeigt eine Ausprägung von 49,57, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 88,97, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Schlecht".

In den sozialen Medien wurde Longeveron in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Jedoch wurden in den letzten Tagen auch überwiegend negative Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.