Longboard Pharmaceuticals Aktie: Sensationelle Entwicklung

In den letzten 12 Monaten haben Analysten dem Longboard-Aktientitel 4-mal eine positive Einschätzung und 0-mal eine neutrale oder negative Bewertung gegeben. Langfristig erhält die Aktie daher von institutionellen Analysten das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 6,5 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 361,54 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 30 USD führt. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, was das Gesamtrating der institutionellen Analysten auf "Gut" festlegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Longboard-Aktie zeigt einen Wert von 6 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI-Wert von 25 Tagen (26,28) zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation und bestätigt das "Gut"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls ein positives Bild. Der GD200 liegt bei 6,18 USD, während der Aktienkurs bei 6,5 USD liegt, was zu einer Abweichung von +5,18 Prozent führt und somit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 4,92 USD, was einer Abweichung von +32,11 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut"-Wert ausweist.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz üblich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist positiv, was wiederum zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Longboard daher als "Gut"-Wert bewertet.