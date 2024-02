Longboard Pharmaceuticals Aktie: Pleite oder Chance?

Die Stimmung der Anleger rund um die Longboard-Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. An sechs Tagen war das Sentiment positiv und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt acht Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie geführt hat.

Die Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Longboard-Aktie gab. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Longboard-Aktie bei 63,38 liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 63,39 im neutralen Bereich. Somit wird die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.

In Bezug auf den aktuellen Kurs der Longboard-Aktie von 19,75 USD zeigt die technische Bewertung ein "Gut"-Signal, da der Kurs mit +127,27 Prozent deutlich über dem GD200 (8,69 USD) liegt. Auch der GD50, der die Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, weist mit einem Kurs von 15,09 USD ein deutliches "Gut"-Signal auf, da der Abstand +30,88 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Longboard-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.