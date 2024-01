Long Yuan Construction Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Das Internet hat die Möglichkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Long Yuan Construction eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index gilt die Aktie von Long Yuan Construction als Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 73,02, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 mit 64,42 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daher ergibt sich ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Long Yuan Construction ist derzeit -13,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Für die vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -19,32 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Long Yuan Construction eine Performance von -24,32 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 1,78 Prozent, was einer Underperformance von -26,1 Prozent für Long Yuan Construction entspricht. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,5 Prozent im letzten Jahr, wobei Long Yuan Construction 25,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.