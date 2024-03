Long Yuan Construction Aktie: Chancenlos!

Die technische Analyse der Long Yuan Construction-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,33 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,93 CNH liegt somit deutlich darunter, mit einer Abweichung von -32,33 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,32 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -11,75 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Long Yuan Construction-Aktie ist insgesamt positiv, mit vorwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien und in Diskussionen. Die Bewertung des Anleger-Sentiments fällt demnach "Gut" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie beträgt 50, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 59,21. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.