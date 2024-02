London Stock Exchange Aktie: In selten guter Lage!

Die Londoner Börse, London Stock Exchange, wird derzeit intensiv im Internet diskutiert. Die Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung gegenüber der London Stock Exchange in den letzten Tagen größtenteils positiv. Allerdings gab es auch Tage, an denen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dessen wird die Aktie derzeit als neutral eingestuft.

Die technische Analyse ergab ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 8555,35 GBP, der aktuelle Kurs bei 8844 GBP. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,37 Prozent, während der GD50 bei -2,48 Prozent liegt.

Die Analystenbewertungen zeigen, dass die London Stock Exchange-Aktie insgesamt positiv bewertet wird. In den letzten zwölf Monaten wurden 7 Bewertungen als "Gut" eingestuft. Kurzfristig wird die Aktie auch von den Analysten als "Gut" angesehen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 2377,75 GBP.

Insgesamt erhält die London Stock Exchange-Aktie aufgrund der Analysepunkte eine neutrale Bewertung.