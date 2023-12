London Stock Exchange Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index, also der RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Londoner Börse liegt bei 21,89, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation mit einer Bewertung von "Gut". Insgesamt wird diese Kategorie daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an einem Tag hauptsächlich von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen wurde auch verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit der Londoner Börse diskutiert. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende weist die Londoner Börse im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 1,36 % auf, was 4,77 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 6,13 % ist. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Londoner Börse derzeit bei 8242,36 GBP verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 9100 GBP, was einem Abstand von +10,41 Prozent entspricht, und daher mit "Gut" eingestuft wird. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal, da die Aktie derzeit eine Differenz von +7,43 Prozent aufweist. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".