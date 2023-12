London And Associated Properties-Anleger wird’s freuen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für London & Associated Properties liegt der RSI7 aktuell bei 40 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt mit 22,22 Punkten an, dass London & Associated Properties überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für London & Associated Properties beträgt aktuell 11,55 GBP, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 13,5 GBP liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,93 GBP, auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit ein "Gut"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment für die London & Associated Properties-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu beobachten waren. Ebenso zeigt die Analyse des Sentiments und Buzz, dass sich die Stimmung rund um das Unternehmen in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Abschließend lässt sich sagen, dass die London & Associated Properties-Aktie laut der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating für die RSI und trendfolgende Indikatoren sowie einem "Neutral"-Rating für das Anleger-Sentiment und Buzz bewertet wird.