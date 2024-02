London And Associated Properties Aktie: DAS heißt noch nichts

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen London & Associated Properties gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment als "Neutral".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf London & Associated Properties zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für London & Associated Properties war kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhielt die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator für die Dynamik eines Aktienkurses. Für London & Associated Properties ergab sich ein RSI von 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 100 für 25 Tage (RSI25), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führte.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der London & Associated Properties bei 11,22 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 10 GBP hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -10,87 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 11,8 GBP, was zu einem Abstand von -15,25 Prozent führt und die Aktie ebenfalls als "Schlecht" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".