LondonMetric Property ist zurück!

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden neben Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Wir haben die Aktie von LondonMetric Property PLC in Bezug auf diese beiden Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für LondonMetric Property PLC erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern geben wir der Aktie von LondonMetric Property PLC bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die LondonMetric Property PLC-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu LondonMetric Property PLC vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 217,5 GBP, was einer möglichen Steigerung um 13,58 Prozent entspricht. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält LondonMetric Property PLC von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Für LondonMetric Property PLC wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 61,08 Punkte, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 42,78, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der LondonMetric Property PLC-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 178,32 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs weicht somit +7,39 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung, wodurch die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Unterm Strich erhält die LondonMetric Property PLC-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.