LondonMetric Property-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die LondonMetric Property PLC-Aktie wird von Analysten und Anlegern positiv bewertet. Die harten Faktoren wie Bilanzdaten und die weichen Faktoren wie Stimmung deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Die Stimmung in den sozialen Medien zu LondonMetric Property PLC ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ein neutrales Rating für die Aktie. Der RSI7 liegt bei 63,76 und der RSI25 bei 43,44, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls positive Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +9,35 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +8,25 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, stufen die LondonMetric Property PLC ebenfalls positiv ein. Mit 3 Kaufempfehlungen und keinem Verkaufsrating erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 217,5 GBP, was auf eine positive Kursentwicklung von 11,65 Prozent hindeutet.

Insgesamt wird die LondonMetric Property PLC-Aktie aufgrund der positiven Bewertungen und Prognosen als "Gut" eingestuft.