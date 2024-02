LondonMetric Property Aktie: Wird das der nächste Knaller?

LondonMetric Property PLC hat in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", basierend auf 2 "Gut"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die Kursprognose von 230 GBP ergibt ein Aufwärtspotential von 21,24 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch auf einem höheren Niveau, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht wurden und die Diskussionen sich auf negative Themen konzentrierten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der LondonMetric Property PLC-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 179,73 GBP lag, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die LondonMetric Property PLC-Aktie in der Gesamtanalyse eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.