LondonMetric Property Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die LondonMetric Property PLC-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 177,88 GBP verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 197,4 GBP lag, was einer Abweichung von +10,97 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (177,55 GBP) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +11,18 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die LondonMetric Property PLC-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung der Aktie bei. Hierbei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die LondonMetric Property PLC-Aktie abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Die Analysten empfehlen die Aktie ebenfalls mit "Gut" und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 217,5 GBP, was einer potenziellen Steigerung von 10,18 Prozent entspricht.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen ist ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die LondonMetric Property PLC-Aktie also hinsichtlich der Analyse, der Einschätzung der Analysten und der Stimmung als empfehlenswert eingestuft.