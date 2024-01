Loncin Motor, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Aktienkurs von Loncin Motor hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,05 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche eine Underperformance von -5,86 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Loncin Motor jedoch 1,56 Prozent über dem Durchschnitt.

In den letzten zwei Wochen wurde Loncin Motor von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Anleger-Stimmung führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Loncin Motor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,25 CNH, während der letzte Schlusskurs (5,14 CNH) um -2,1 Prozent abweicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 5,45 CNH, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 44,74 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine überkaufte Situation, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Loncin Motor basierend auf der Aktienkurs-Performance, der Anleger-Stimmung, der charttechnischen Analyse und dem Relative Strength Index.