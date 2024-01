Lomon Billions Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von Lb eine Performance von -5,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Outperformance von +1,48 Prozent bedeutet. Im Durchschnitt sind die Aktien in dieser Branche um -6,67 Prozent gefallen. Auch im "Materialien"-Sektor hat Lb eine bessere Rendite erzielt und lag 1,48 Prozent über dem Durchschnittswert von -6,67 Prozent.

Hinsichtlich der Dividende von 5,25 % schneidet Lb im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (1,93 %) besser ab, was einer Differenz von 3,32 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Ausschüttung von Lb als "Gut" eingestuft.

Das Stimmungsbild für Lb hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. Auch die Diskussion über das Unternehmen war deutlich stärker, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -6,62 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs der Aktie nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich, einer positiven Dividendenausschüttung und einer positiven Veränderung des Stimmungsbildes.