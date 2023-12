Lomon Billions Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Aktienkurs der Lb-Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,14 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Lb-Aktie damit 3,99 Prozent über dem Durchschnitt (-8,13 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,13 Prozent, wobei die Lb-Aktie aktuell 3,99 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 18,19 CNH für den Schlusskurs der Lb-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,62 CNH (-8,63 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Abweichungen von -8,63 Prozent bzw. -7,67 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Lb-Aktie als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lb-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,74 und für den RSI25 von 61,34, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv hinsichtlich der Lb-Aktie. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung der Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung.