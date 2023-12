Lomon Billions Aktie: Alles unter Kontrolle?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lb beträgt derzeit 16, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" auf einem ähnlichen Niveau liegt. Aus sicht fundamentalen Kriterien wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Lb bei -12,28 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,3 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Lb mit 3,98 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Lb bei 18,11 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,31 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund eines Abstands von -9,94 Prozent zum GD200. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Abstand von -8,78 Prozent auf, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" aus technischer Sicht.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Lb positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Lb in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung die Bewertung "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale fundamentale Bewertung, eine negative Bewertung in Bezug auf die Jahresperformance und die technische Analyse, sowie eine positive Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung für die Aktie von Lb.