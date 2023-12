Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Loma Negra Cia Industrial Argentina-Aktie verzeichnet einen aktuellen Kurs von 7,09 USD, was einer Entfernung von +9,75 Prozent vom GD200 (6,46 USD) entspricht. Nach der charttechnischen Bewertung kann dies als "Gut"-Signal interpretiert werden. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,38 USD, was einem Abstand von +11,13 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über die Loma Negra Cia Industrial Argentina-Aktie in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Positiven Themen standen an einem Tag hauptsächlich sechs Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation gegenüber. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen dagegen positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 36,37, was 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien) liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Loma Negra Cia Industrial Argentina liegt bei 16, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, weist mit einem Wert von 39,84 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf diesem Niveau.