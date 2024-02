Lollands Bank Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Lollands Bank A- bei 585 DKK liegt, was einer Entfernung von +4,41 Prozent vom GD200 (560,3 DKK) entspricht, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 562,8 DKK, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand +3,94 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Lollands Bank A- daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Lollands Bank A- aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,57 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" ergibt. Unseren Analysten zufolge erhält Lollands Bank A- für diese Dividendenpolitik daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 6,12 und liegt damit 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 7. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Lollands Bank A- führt zu einer Einstufung "Neutral", sowohl auf einem Zeitraum von 7 Tagen (Niveau von 50) als auch auf einem Zeitraum von 25 Tagen (RSI25 von 41,94). Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Diese technische und fundamentale Analyse zeigt somit, dass der aktuelle Status der Lollands Bank A- als "Neutral" bewertet wird, sowohl in Bezug auf den Aktienkurs als auch auf die Dividendenpolitik und das KGV.