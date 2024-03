Lok N Store Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Lok'nstore wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 772,7 GBP, während der Kurs der Aktie bei 794 GBP um +2,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 809,8 GBP zeigt eine Abweichung von -1,95 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. In den letzten Wochen gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Abweichungen, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating zustande kommt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Lok'nstore weisen auf eine neutrale Bewertung hin, da keine Anzeichen für überkaufte oder überverkaufte Zustände vorliegen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral, da in den vergangenen Wochen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt wird die Lok'nstore-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI als "Neutral" eingestuft.