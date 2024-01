Lohnt sich das wirklich, Zoominfo?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Zoominfo war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine klaren Hinweise auf die Richtung der Kommunikation. Allerdings war in den letzten Tagen eine verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen zu beobachten. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Zoominfo in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde deutlich weniger über Zoominfo diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Zoominfo liegt bei 91,41, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 41,43, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Die Gesamteinschätzung liegt daher bei "Schlecht".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Zoominfo insgesamt als "Gut", da es 13 Kaufempfehlungen, 4 Neutral-Einstufungen und keine negativen Empfehlungen gibt. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Zoominfo aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Zoominfo liegt bei 28,24 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 72,17 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 16,4 USD notierte. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut". Die Analystenuntersuchung führt insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".