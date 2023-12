Lohnt sich das wirklich, Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical-Aktie beträgt aktuell 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 52,07, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat die Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,91 Prozent erzielt, was 8,6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich "Arzneimittel" zeigt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von -0,57 Prozent eine Überperformance von 6,49 Prozent. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt der Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,44 CNH für den Schlusskurs lag. Der letzte Schlusskurs von 10,98 CNH zeigt einen Unterschied von -4,02 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,17 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (-1,7 Prozent), wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt erhält die Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und zeigt sich momentan positiv für die Aktie von Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut" für Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical.