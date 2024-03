Lohnt sich das wirklich, Zhejiang Jinke Culture Industry?

Die Zhejiang Jinke Tom Culture Industry-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 5,38 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,88 CNH lag, was einer Abweichung von -9,29 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (4,88 CNH) jedoch darüber (+10,41 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Zhejiang Jinke Tom Culture Industry-Aktie einen RSI7-Wert von 48,86, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, sowie einen RSI25-Wert von 42,2, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In sozialen Medien wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite der Zhejiang Jinke Tom Culture Industry liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 1,77 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Zhejiang Jinke Tom Culture Industry-Aktie, wobei die charttechnische Analyse und die Anleger-Stimmung zu einer "Neutral"-Einstufung führen, während die Dividendenrendite als "Schlecht" bewertet wird.