Lohnt sich das wirklich, Yunnan Water Investment?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunnan Water Investment bei 3, was bedeutet, dass die Börse 3,38 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Wasserversorgung", der aktuell bei 11 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Yunnan Water Investment wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Yunnan Water Investment in diesem Punkt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Yunnan Water Investment-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt wird die Yunnan Water Investment-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.