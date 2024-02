Lohnt sich das wirklich, Yunnan Energy Investment?

Der Aktienkurs des Unternehmens Yunnan Energy Investment hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -24,34 Prozent verzeichnet, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche, die bei -21,14 Prozent liegt, schneidet das Unternehmen mit 3,2 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Anleger äußerten sich an acht Tagen positiv und nur selten negativ über das Unternehmen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut" und das Anleger-Sentiment insgesamt als positiv.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie derzeit unter der 200-Tage-Linie (GD200) von 10,36 CNH liegt. Der Aktienkurs selbst ging bei 9,56 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -7,72 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 9,45 CNH erreicht, was einer Differenz von +1,16 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Yunnan Energy Investment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI von 41,38 Punkten als auch der 25-Tage-RSI von 53,1 Punkten deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Entwicklung des Aktienkurses von Yunnan Energy Investment, sowohl aus finanzieller als auch aus Anlegerperspektive.