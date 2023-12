Lohnt sich das wirklich, Youdao?

Die Analyse von Youdaos Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten eher schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Allerdings gab es auch eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Youdao derzeit 4,88 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -20,41 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich auch in der Einschätzung der Anleger-Stimmung wider, die insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale, wobei sowohl der RSI7 mit 68,97 als auch der RSI25 mit 53,73 zu einer "Neutral"-Empfehlung führen. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Neutral" eingestuft.