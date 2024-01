Lohnt sich das wirklich, Yandex?

Die technische Analyse der Yandex-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 18,94 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war ebenfalls 18,94 USD, was einem Unterschied von 0 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 18,94 USD, was ebenfalls einem Unterschied von 0 Prozent entspricht. Somit erhält die Yandex-Aktie auch in diesem Fall ein "Neutral"-Rating und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen die Diskussion positiv geprägt war, und fünf Tagen, an denen negative Themen überwogen. Dennoch wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen in Bezug auf Yandex diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz-Werts zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum negativ zugenommen, was zu einer "Schlecht"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt eine Einstufung als "Schlecht" für Yandex.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yandex-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt auch nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.